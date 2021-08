Ντουράντ: Επενδύει στην κάνναβη για να την απενοχοποιήσει (pic)

Ο Κέβιν Ντουράντ έχει ταχθεί εδώ και καιρό υπέρ της φαρμακευτικής χρήσης της μαριχουάνας. Πλέον, έγινε επενδυτής στον τομέα, σε μία προσπάθεια να αποτινάξει τη «ρετσινιά» που συνοδεύει την κάνναβη.

Ο Κέβιν Ντουράντ θέλει να υπερασπιστεί τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης. Και χρησιμοποιεί όχι μόνο την πλατφόρμα που του δίνει το ΝΒΑ, αλλά και τα χρήματά του.

Ο φόργουορντ των Μπρούκλιν Νετς έγινε ο νέος χορηγός και επενδυτής της εταιρίας Weedmaps. Με ένα στόχο: να απενοχοποιήσει τη σωστή χρήση της κάνναβης,

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα στίγματα που συνοδεύουν την κάνναβη, όχι μόνο στον κόσμο των σπορ, αλλά παγκοσμίως», εξήγησε ο Ντουράντ στο ESPN.

«Μέσα απ' αυτή τη συνεργασία θέλω να ομαλοποιήσω τις συζητήσεις γύρω από τη μαριχουάνα και αυτή είναι η μόνο η αρχή», πρόσθεσε ο KD, o οποίος στο παρελθόν έχει στηρίξει τη χρήση της μαριχουάνας.

Αυτή τη στιγμή, η χρήση της παραμένει απαγορευμένη στο ΝΒΑ, με τον κανονισμό να ορίζει τέσσερα τυχαία τεστ τη σεζόν για κάθε αθλητή. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της «φούσκας» στο Ορλάντο, η Λίγκα είχε βάλει «στοπ» στον έλεγχο των παικτών.

