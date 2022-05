Οι Κέλτες έχουν καταφέρει κάτι εντυπωσιακό με την πρόκριση στους τελικούς Ανατολής, μια φάση που την ξέρουν πολύ καλά.

Οι Σέλτικς ήταν εντυπωσιακοί στο Game 7 κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και με ένα απίθανο Γκραντ Ουίλιαμς τσέκαραν το εισιτήριο τους για τους τελικούς Ανατολής, εκεί όπου περιμένουν οι Χιτ που απέκλεισαν τους Σίξερς. Απόψε (03:30) οι Χιτ υποδέχονται τους Κέλτες στο Game 1 της σειράς.

Οι Κέλτες στο πέρασμα των χρόνων είναι μαθημένοι από παρουσίες σε τελικούς περιφέρειας. Η Βοστώνη με την πρόκριση κόντρα στο Μιλγουόκι, έχει καταφέρει να βρίσκεται στους μισούς τελικούς Ανατολής στην ιστορία της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Συνολικά οι Σέλτικς έφτασαν τις 37 σεζόν με παρουσία στους τελικούς Ανατολής, ενώ έχουν πανηγυρίσει 17 πρωταθλήματα. Τελευταία φορά που βρέθηκαν σε τελικό περιφέρειας ήταν το 2020 στη φούσκα, όπου αποκλείστηκαν με 4-2 από τους Χιτ, την ομάδα δηλαδή που θα αντιμετωπίσουν και φέτος.

Η ομάδα από τη Βοστώνη έχει πανηγυρίσει τον τελευταίο της τίτλο το 2008 με τη φοβερή τριάδα Πιρς-Γκαρνέτ-Άλεν. Όμως οι Σέλτικς έχουν αποτύχει στους τέσσερις τελευταίους τελικούς περιφέρειες, μετρώντας ισάριθμους αποκλεισμούς. Δύο από τους Καβς και δύο από το Μαϊάμι. Τελευταία φορά που πέρασαν σε τελικούς ήταν το 2010, όμως οι Λέικερς του Κόμπι είχαν φορέσει τα δαχτυλίδια στο τέλος του δρόμου.

The @celtics advanced to the Eastern Conference Finals for the 37th time, exactly half of the East Finals ever. The next most by an Eastern team is 21, Philadelphia 76ers. pic.twitter.com/nKf3ez9OCg