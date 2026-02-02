Σέλτικς - Μπακς 107-79: Από το κακό στο χειρότερο

Νίκος Καρφής
Κάιλ Κούζμα
Οι Μπακς συνέχισαν να απογοητεύουν, αφού ηττήθηκαν με 107-79 από τους Σέλτικς.

Από το κακό στο χειρότερο το Μιλγουόκι. Οι Μπακς ηττήθηκαν με 107-79 και έτσι συνεχίσαν τις απογοητευτικές εμφανίσεις. Φυσικά δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ήταν τραυματίας και οι μέρες που έρχονται είναι κρίσιμες για την ανταλλαγή του, αφού δύσκολα θα μείνει στο Μιλγουόκι.

Δεν μπορούν να σηκώσουν με τίποτα κεφάλι. Έπεσα στο 18-29 και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in. Πήγαν στο 31-18 οι νικητές.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Μπράουν με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Ρολινς είχε 25 πόντους και ο Κούζμα 16 πόντους.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

To Mιλγουόκι είναι στη χειρότερη φάση του τα τελευτάια χρόνια και χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι μια ομάδα που αδυνατεί να κοντράρει τις καλές ομάδες των δύο περιφερειών.

 

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     