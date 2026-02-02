Οι Μπακς συνέχισαν να απογοητεύουν, αφού ηττήθηκαν με 107-79 από τους Σέλτικς.

Από το κακό στο χειρότερο το Μιλγουόκι. Οι Μπακς ηττήθηκαν με 107-79 και έτσι συνεχίσαν τις απογοητευτικές εμφανίσεις. Φυσικά δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ήταν τραυματίας και οι μέρες που έρχονται είναι κρίσιμες για την ανταλλαγή του, αφού δύσκολα θα μείνει στο Μιλγουόκι.

Δεν μπορούν να σηκώσουν με τίποτα κεφάλι. Έπεσα στο 18-29 και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in. Πήγαν στο 31-18 οι νικητές.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Μπράουν με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Ρολινς είχε 25 πόντους και ο Κούζμα 16 πόντους.

To Mιλγουόκι είναι στη χειρότερη φάση του τα τελευτάια χρόνια και χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι μια ομάδα που αδυνατεί να κοντράρει τις καλές ομάδες των δύο περιφερειών.