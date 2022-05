Ματ Μπαρνς για Μπέβερλι: «Μιλάει σαν κλόουν, ο Κρις Πολ είναι legend» (vid)

Ο Ματ Μπαρνς έριξε «πυρά» κατά του Πατρικ Μπέβερλι για τα σχόλια που έκανε όσον αφορά τον Κρις Πολ χαρακτηρίζοντάς τον κλόουν.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι είναι γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, ωστόσο, αναφερόμενος στον Κρις Πολ, το πήγε ένα... βήμα παραπέρα.

Μιλώντας πρόσφατα στο «Get Up» του ESPN, ο 34χρονος πλέι μέικερ με αφορμή τον αποκλεισμό των Σανς από τους Μάβερικς, αναφέρθηκε στις... αμυντικές επιδόσεις του CP3. Συγκεκριμένα, είπε: «Έπρεπε να αποβληθεί από τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Όλο το ΝΒΑ το ξέρει αυτό. Ξέρετε ποια είναι η δουλειά των κώνων; Ε, αυτό είναι ο Κρις Πολ. Ένας κώνος».

Αυτό του το σχόλιο δεν έμεινε ασχολίαστο από έναν άλλοτε παίκτη του ΝΒΑ και νυν αναλυτή του ESPN. O Ματ Μπαρνς... ξεσπάθωσε κατά του Μπέβερλι στο «ESPN Today» κάνοντας λόγο για έναν κλόουν. «Νιώθω ότι αυτό που έκανε σήμερα ο Πατ Μπέβερλι στον Κρις Πολ ήταν εντελώς ασεβές και εκτός ορίων. Ο Μπέβερλι μιλάει σαν να είναι αυτός ο τύπος, λοιπόν, δεν είσαι αυτός ο τύπος, τόσο απλά» δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε... «Ο Πολ έπαιξε απαίσια σε αυτή τη σειρά και οι αριθμοί του είναι ακόμα καλύτεροι από τους αριθμούς της καριέρας σου. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν η κόκκινη μύτη κλόουν γιατί ήταν εκεί έξω και μιλούσε σαν κλόουν. Ο CP3 είναι ένας θρύλος αυτού του παιχνιδιού, ήμασταν ρολίστες σε αυτό το παιχνίδι, οπότε να έχετε κάποιο σεβασμό για τον τύπο».

"Patrick Beverley's talking like he's that guy. You're not that guy. Plain & simple. Chris Paul played terrible this year & his numbers are still better than your career numbers have ever been."



