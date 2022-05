O Ρόμπερτ Ουίλιαμς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και θα παίξει στο Game 7 (22:30, Cosmote Sport 4, live Gazzetta) των Σέλτικς με τους Μπακς.

Ευχάριστα μαντάτα για τους Σέλτικς, λίγο πριν το Game 7 (22:30, Cosmote Sport 4, live Gazzetta) απέναντι στους Μπακς στη Βοστώνη. Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ξεπέρασε το πρόβλημα στο γόνατο και θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του για πρόκριση στους τελικούς Ανατολής, εκεί που περιμένει το Μαϊάμι.

Ήταν ο βασικός σέντερ των Κελτών κατά τη διάρκεια της regular season παίζοντας σε 61 ματς στην αρχική πεντάδα, ενώ έχει αγωνιστεί στα πρώτα τρία παιχνίδια στη σειρά με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, χάνοντας τα τρία επόμενα λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε. Κόντρα στα ελάφια μετρά 8.7 πόντους, 2.7 μπλοκ και 5.7 ριμπάουντ, ενώ μέσα στη σεζόν έχει 10 πόντους, 9.6 ριμπάουντ.

Στη σειρά απέναντι στο Μιλγουόκι, μεγάλα ματς σαν σέντερ κάνει ο Αλ Χόρφορντ που ήταν και ο παίκτης-κλειδί στο Game 4, ενώ στο έκτο ματς έκανε σπουδαία δουλειά στην άμυνα με 4 μπλοκ.

Boston Celtics center Robert Williams is expected to be active for Game 7 vs Milwaukee today (3:30, ABC), sources tell ESPN. He missed Games 5 and 6 with left knee soreness.