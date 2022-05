Άγνωστος άνοιξε πυρ έξω από το γήπεδο των Μιλγουόκι Μπακς, λίγο πριν το τέλος του Game 6 με τους Μπόστον Σέλτικς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Το φινάλε του Game 6 ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Μπόστον Σέλτικς έφερε στην επιφάνεια μία παραλίγο τραγωδία. Άγνωστος άνοιξε πυρ κοντά στο γήπεδο των Μπακς, στην περιοχή του «Deer District», όπου χιλιάδες κόσμου είχε συγκεντρωθεί προκειμένου να παρακολουθήσει το ματς και να γιορτάσει μία ενδεχόμενη πρόκριση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ένας 29χρονος, ενώ οι τραυματίες έχουν ανέβει στους τρεις. Οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο, ενώ ο τρίτος κατάφερε να οδηγήσει το αυτοκίνητό του μέχρι την κλινική. Όλοι τους είναι εκτός κινδύνου, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα 16χρονο κορίτσι!

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn — Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022

Η «Deer District» είχε αρκετό κόσμο, αφού αρκετοί θέλησαν να θυμηθούν την περσινή... παράδοση, όπου η περιοχή έγινε χώρος λατρείας μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ μετά από ένα ζόρικο χειμώνα, οι πρώτες ζεστές ημέρες, έφεραν στο σημείο ακόμα περισσότερο κόσμο.

Υπολογίζουν ότι στην περιοχή ήταν 11.000 άνθρωποι, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι ισχυρά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο δράστης χρησιμοποίησε το όπλο του περίπου ένα τετράγωνο μακριά από το γήπεδο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκαν ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το ματς.