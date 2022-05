Ο Γιόκιτς «back to back» MVP στο ΝΒΑ

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο MVP της regular season του ΝΒΑ όπως μετέδωσε το ESPN.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ο Σέρβος σέντερ κέρδισε και πάλι τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στο ΝΒΑ!

Όπως πέρυσι , έτσι και φέτος, ο Γιόκιτς αποτελεί τον MVP της regular season στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Φιναλίστ ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος με τη σειρά του είχε back to back βραβεία MVP το 2019 και το 2020, όπως επίσης και ο Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς αγωνίστηκε σε 74 ματς της κανονικής περιόδου και είχε κατά μέσο όρο 27.1 πόντους, 13.8 ριμπάουντ και 7.9 ασίστ, σουτάροντας με 58% εντός παιδιάς και 81% στις βολές.

Αντίστοιχα, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μέτρησε 67 ματς της regular season με 29.9 πόντους, 11.6 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 55% εντός παιδιάς. Τέλος, ο Εμπίντ πήρε μέρος σε 68 ματς με 30.6 πόντους, 11.7 ριμπάουντ και 4.2 τελικές πάσες έχοντας επίσης 49% στα εντός παιδιάς.

