Οι φίλαθλοι των Μπακς πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη νίκη της ομάδας τους κόντρα στους Σέλτικς στην Deer District

Οι Μπακς έδειξαν μέταλλο και επικράτησαν με 110-107 στο Game 5 επί των Σέλτικς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετρά 40 πόντου και 11 ριμπάουντ σε ένα ματς που έπαιξε στο τέλος με αίμα στο πρόσωπο.

Πολλοί φίλαθλοι των ελαφιών είδαν το πέμπτο ματς της σειράς στην Deer District και όπως ήταν φυσικό έγινε ο χαμός μόλις τελείωσε η αναμέτρηση και έγινε το 3-2 στη σειρά. Βρέθηκαν έξω από το Fiserv Forum και παρακολούθησαν σε οθόνες το ματς και το τεράστιο break της παρέας του Greek Freak.

Έξαλλοι πανηγυρισμοί και μια υπέροχη ατμόσφαιρα που θύμισε την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος και τα όσα έγιναν στην Deer District.

The end of game reaction from the @DeerDistrict!! 🔊 pic.twitter.com/nicRRPGuEF