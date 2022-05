Το μήνυμα του Ντρέιμοντ Γκριν στα παπούτσια του για τον Έιντριαν Πέιν

Ο Ντρέιμοντ Γκριν υπήρξε συμπαίκτης με τον Έιντριαν Πέιν στο κολέγιο του Μίσιγκαν και απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του κατά τη διάρκεια του Game 4 με τους Γκρίζλις.

Ο Αμερικανός, άλλοτε και παίκτης του Παναθηναϊκού, έχασε τη ζωή ύστερα από πυροβολισμό που δέχθηκε στη Φλόριντα προκαλώντας παγκόσμιο σοκ στον χώρο της πορτοκαλί μπάλας.

Ένας από τους παίκτες του τον γνώριζαν καλά είναι και ο Ντρέιμοντ Γκριν των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καθώς είχαν συνυπάρξει στο κολέγιο του Μίσιγκαν για δύο χρόνια.

Θέλησε να του αποτίσει φόρο τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μέμφις Γκρίζλις, γράφοντας στα παπούτσια του «RIP AP» και «Long Live 5».

Draymond Green wrote “RIP AP” on his shoes in honor of Adreian Payne 🙏 pic.twitter.com/T7U3gGois2