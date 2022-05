Ντόριαν Φίνεϊ Σμιθ: Έτσι τον ενέπνευσε ο Ντόντσιτς για τη βραδιά καριέρας (vids)

Ο Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ δεν... έχανε σουτ στο Game 4 με τους Σανς, με τον ίδιο να εξηγεί το... μυστικό της επιτυχίας του!

Ο 29χρονος φόργουορντ ήταν εκείνος που «υπέγραψε» τη νίκη των Ντάλας Μάβερικς επί των Φοίνιξ Σανς στον 4ο ημιτελικό της Δυτικής Περιφέρειας.

Ουσιαστικά ήταν η βραδιά καριέρας του με τα 8/12 τρίποντα, όντας ο παίκτης που έβγαλε ο Τζέισον Κιντ από το μανίκι του προκειμένου να φέρει τη σειρά στα ίσια (2-2).

Πώς εξήγησε ο ίδιος το μυστικό της επιτυχίας του; «Μόλις ευστόχησε στο 5ο μου τρίποντο, ο Λούκα (σ.σ. Ντόντσιτς) μου είπε 'θα βάλεις μερικά ακόμα'. Και όταν στο λέει αυτό ο LD (σ.σ. Luka Doncic) τότε θα τα βάλεις» ήταν η εξήγηση του Φίνεϊ Σμιθ, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ανέφερε:

Dorian Finney-Smith on finishing one 3-pointer short of Jason Terry's @dallasmavs franchise record for 3's made in a Playoff game. pic.twitter.com/vfJNZc7VVM

«Είναι απίστευτος. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά. Όμως δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι ικανός να το κάνει..»

"It's amazing man...Amazing I don't have other words. But I'm not surprised, he's capable of doing this." - @luka7doncic



Luka on Dorian Finney-Smith's career night. pic.twitter.com/4eBJREwKWT