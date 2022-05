Ο Τζα Μοράντ πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο πίσω από το κέντρο στο Game 3 κόντρα στους Ουόριορς.

Ο ηγέτης των Γκρίζλις χτύπησε στο γόνατο σε μια διεκδίκηση με Τζόρνταν Πουλ και Άντριου Ουίγκινς και αποχώρησε από το ματς, κάτι που βάζει την ομάδα του σε αναμμένα κάρβουνα ενόψει και των επόμενων αγώνων.

Οι αρκούδες μετά την ήττα τους στο Game 3 βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα και περιμένουν να δουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ενώ ο Τζα Μοράντ πέταξε τη... μπηχτή προς τους πολεμιστές για τον τραυματισμό του.

Παντώς πριν γίνουν όλα αυτά, ο Τζα τρέλανε κόσμο, αφού σκόραρε πίσω από το κέντρο στη λήξη του ημιχρόνου.

Δείτε την... εκτέλεση

JA FROM HALF-COURT AT THE BUZZER 😱😱



UNREAL FIRST HALF.



(via @NBATV)pic.twitter.com/cIcwKhKa1b