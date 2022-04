Ο Ρούντι Γκομπέρ κυκλοφορεί με πρησμένο πρόσωπο, αφού μία μέλισσα τον τσίμπησε. Και όλα αυτά ενώ οι Γιούτα Τζαζ αντιμετωπίζουν τους Ντάλας Μάβερικς στο Game 6 των playoffs.

Ο Ρούντι Γκομπέρ διαθέτει μελίσσια στο σπίτι του. Για όποιον δεν τον πιστεύει, ο Γάλλος σέντερ των Γιούτα Τζαζ έχει αποδείξεις. Από την παραμονή του Game 6 με τους Ντάλας Μάβερικς, όπου οι «Μορμόνοι» παίζουν για την επιβίωσή τους, αφού είναι πίσω στο σκορ με 3-2, ο Γκομπέρ κυκλοφορεί με πρησμένο πρόσωπο!

Αιτία ένα τσίμπημα από μία μέλισσα που του έκανε το πρόσωπο αγνώριστο! Αυτή τη στιγμή αναμένεται να αγωνιστεί, αφού από το πρήξιμο δεν έχει επηρεαστεί η όρασή του.

Ο ίδιος διάλεξε να κάνει χιούμορ, ανεβάζοντας μία φωτογραφία του με τη... λεζάντα: «Κάποια φορά θα είναι οι δικές σου μέλισσες».

.@rudygobert27 's own bee hive stung him 😬



He's still able to play Game 6 tonight vs. the Mavericks pic.twitter.com/ofqCX5Qg9u