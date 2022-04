Ο Τζίμι Μπάτλερ δέχτηκε πρόστιμο $15 χιλιάδων για μία χειρονομία που έκανε στο Game 5 κόντρα στους Ατλάντα Χοκς. Το ίδιο ποσό επιβλήθηκε στο Μαϊάμι επειδή την έκανε GIF!

Διπλό πρόστιμο στους Μαϊάμι Χιτ! Το NBA τιμώρησε με πρόστιμο $15.000 τον Τζίμι Μπάτλερ για μία προσβλητική χειρονομία που έκανε στο Game 5 απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, ενώ ήταν στον πάγκο με πολιτική περιβολή.

Ο Μπάτλερ πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο ένα τρίποντο του Μαξ Στρους στα μέσα της αναμέτρησης.

Μόνο που η λίγκα δεν σταμάτησε στον γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ. Τιμώρησε και την ίδια την ομάδα, με το ίδιο ποσό, γιατί δημιούργησαν ένα GIF (ένα μικρό σε διάρκεια επαναλαμβανόμενο βίντεο) με τον Μπάτλερ στην επίμαχη κίνηση!

Κόντρα στους Χοκς, στην επικράτηση των Χιτ με 4-1, ο Μπάτλερ μέτρησε 30.5 πόντους, 7.8 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ και 2.8 κλεψίματα σε τέσσερις αγώνες.

