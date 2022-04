Ο δημοσιογράφος Σκιπ Μπέιλις «προκάλεσε» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να του αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, στη σειρά των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπόστον Σέλτικς.

Μία μεγάλη πρόκληση στα πόδια του απέκτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο Σκιπ Μπέιλις καυχιέται ότι δεν μπορεί να χάσει, φορώντας τα υποδήματα του Μάικλ Τζόρνταν. Ο λόγος του αντιμετωπίζεται με περίσσιο μίσος. Ή με μεγάλη αγάπη. Και η εκπομπή του, το περίφημο «Undisputed», έχει χιλιάδες φανατικούς τηλεθεατές.

Κάθε μέρα ο Μπέιλις, μαζί με τον Σάνον Σαρπ, καταπιάνονται με ένα ερώτημα. Το πιο... φρέσκο αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και στους Μπόστον Σέλτικς.

Ουσιαστικά ο παρουσιαστής έκανε κάτι που λατρεύει ο Giannis: Τον προκάλεσε! «Δεν ξέρω τι είναι ο Γιάννης, αλλά θα το μάθω σύντομα. Αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία για τον Γιάννη να βγει μπροστά και να μου αποδείξει ότι είναι δίχως αμφιβολία ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο», είπε ο Μπέιλις.

Αρπάζοντας την ευκαιρία, καθώς θεωρεί ότι ο Αντετοκούνμπο θα κληθεί να τα... βάλει με την ίδια άμυνα που ταλαιπώρησε και «νίκησε» έναν από τους κορυφαίους σκόρερ του αθλήματος, τον Κέβιν Ντουράντ.

Giannis gets the opportunity to prove himself against the very defense that just knocked Kevin Durant off his throne. It’s perfect. More @Undisputed, now on FS1 https://t.co/FPhCgY0sH9