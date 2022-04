Ο Τζρου Χόλιντεϊ αναδείχθηκε Συμπαίκτης της Χρονιάς για δεύτερη φορά στην καριέρα του με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ να του το ανακοινώνει στην προπόνηση και την αντίδρασή του να είναι...ξεκαρδιστική.

Ο 32χρονος παίκτης των Μπακς είχε κερδίσει τον αντίστοιχο τίτλο και το 2019/20 όταν ακόμη φορούσε την φανέλα των Νιου Όρλινς Πέλικανς. Μετά από έναν χρόνο εμφανίζεται ξανά και βγαίνει νικητής στην κούρσα του «Twyman-Stokes Teammate of the Year Award».

Εκείνος έφτασε στην κορυφή μετά την ψηφοφορία συναδέλφων του που του έδωσαν 964 ψήφους, αφήνοντας πίσω του τον «γίγαντα» των Ντάλας Μάβερικς, Μπόμπαν Μαριάνοβιτς (936 ψήφοι) και τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν των Σικάγο Μπουλς (898).

Το γεγονός γνωστοποίησε στον Τζρου Χόλιντεϊ ο προπονητής των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ στην προπόνηση των «ελαφιών» με την δική του αντίδραση να είναι τρομερή, αφού έκλεισε την ανακοίνωση λέγοντας στους συμπαίκτες του «Σας μισώ όλους»!

