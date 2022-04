Ο Ζακ Λαβίν δεν θα αγωνιστεί στο Game 5 της προημιτελικής σειράς με τους Μπακς στο Fiserv Forum (28/4, 2:30π.μ.) καθώς μπήκε στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό.

Οι Μπακς έκαναν το 2/2 στο United Center και πλέον προηγούνται με 3-1 νίκες στην προημιτελική σειρά με τους Μπουλς που θα παραταχθούν στο Game 5 δίχως τον Ζακ ΛαΒίν.

Όπως έγινε γνωστό, o 27χρονος περιφερειακός μπήκε στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό κι έτσι δεν θα ενισχύσει τους «Ταύρους» τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Fiserv Forum (28/4, 2:30π.μ.).

Φέτος ο ΛαΒίν μετράει 24.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ μ.ό. σε 67 συμμετοχές με τους Μπουλς που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και δεν έχουν περιθώριο για νέα απώλεια απέναντι στους πρωταθλητές.

Εξάλλου, ο νικητής του ζευγαριού Μπακς - Μπουλς θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά με μειονέκτημα έδρας τους Σέλτικς που «σκούπισαν» τη σειρά με τους Μπρούκλιν Νετς.



Bulls say star Zach LaVine has entered health and safety protocols.