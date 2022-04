Κούζμα: «Είναι πολύ εκνευριστικό να μαρκάρεις τον Γιάννη, θα τρέξει πάνω σου σε κάθε γ...η κατοχή»!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κουβάλησε τους Μπακς στο 3-1 επί των Μπουλς και ο Κάιλ Κούζμα σχολίασε τις επιδόσεις του Greek Freak στο Game 4 με το Σικάγο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέταξαν με 119-95 τους Μπουλς το βράδυ της Κυριακής 24/4 στο United Center, έφτασαν τη σειρά στο 3-1 υπέρ τους κι απέχουν πια μόλις μια νίκη από την πρόκριση τους στους ημιτελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak ήταν κυρίαρχος, τελειώνοντας το ματς με 32 πόντους, 17 ριμπάουντ και 7 ασίστ, δίχως να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης στους Μπουλς ενώ ο Κάιλ Κούζμα σχολίασε τις επιδόσεις του Αντετοκούνμπο. Ο φόργουορντ των Ουίζαρντς, πρωταθλητής το 2020 με τους Λέικερς ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter πως «είναι πολύ εκνευριστικό να μαρκάρεις τον Γιάννη, θα τρέξει καταπάνω σου σε κάθε γ...η κατοχή»!



It’s annoying as hell guarding Giannis he’s going to run into your chest every F’n possession lol