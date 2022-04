Σίμονς: «Το IQ μου είναι υψηλό για να παίξω δίπλα σε Ντουράντ, Ίρβινγκ και Κάρι, μπορώ να έχω μεγάλη επιρροή» (vid)

Αισιόδοξος και... ανυπόμονος έδειξε ο Μπεν Σίμονς όσον αφορά την επιστροφή του στο παρκέ και την πρώτη του αγωνιστική εμπειρία με τους Νετς.

Ο Μπεν Σίμονς βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να φορέσει για πρώτη φορά την φανέλα των Μπρούκλιν Νετς στο παρκέ και να αγωνιστεί δίπλα στους Ντουράντ και Ίρβινγκ. Η πρόοδός του στις προπονήσεις είναι καθημερινή και ο ρυθμός του ανεβαίνει όλο και περισσότερο.

Οι εκτιμήσεις μιλούσαν για «επιστράτευση» του Σίμονς σε ένα από τα Game 4 ή 5 της σειράς με τους Μπόστον Σέλτικς, η οποία είναι στο 2-0 υπέρ των Κελτών και μία τέτοια εξέλιξη θα έδινε σημαντική προσθήκη στους Νετς στην περιφέρεια. Ο ίδιος μιλώντας για το ενδεχόμενο να πατήσει στο παρκέ στις 25 Απριλίου που είναι και το Game 4 στο Μπρούκλιν, φάνηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να δώσει πολλά στην ομάδα του.

Συγκεκριμένα, σχολίασε πως έχει αντιληφθεί τον τρόπο που αγωνίζεται η νέα του ομάδα και ανυπομονεί να γίνει κομμάτι της προσπάθειας. Πιο αναλυτικά: «Είναι μια καλή πρόκληση. Αλλά τώρα ανυπομονώ γι' αυτό. Ειδικά παίζοντας με αυτούς τους τύπους. Το IQ μου είναι τόσο υψηλό για να παίξω... ξέρετε, τα παιδιά όπως ο Κάι (σ.σ Καϊρί Ίρβινγκ) και ο Σεθ (σ.σ Κάρι) και ο Κεβ (σ.σ Κέβιν Ντουράντ). Απλά τους παρακολουθούσα. Ξέρω το πώς παίζουν. Ξέρω πώς θέλουν να παίξουν.

Νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά, προσωπικά. Υπάρχουν κάποια πράγματα στην άμυνα όπου εστιάζω, και νομίζω ότι μπορώ να έχω μεγάλη επιρροή σε ό,τι αφορά το να κάνω... θόρυβο στο παρκέ και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου όντας ηγέτης σε αυτή την πλευρά του γηπέδου».

Ben Simmons on finally getting to play with the Nets:



"My IQ is so high, to play with guys like Kai, Seth, Kev...I know how they want to play" pic.twitter.com/ddkMvXPaBf