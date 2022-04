O Tζοέλ Εμπίντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αντίχειρα και οι Σίξερς είναι σε αναμμένα κάρβουνα και ενόψει Game 4 (25/4) με Ράπτορς.

Οι Σίξερς είναι στο 3-0 κόντρα στους Ράπτορς και χρειάζονται άλλη μια νίκη για να τσεκάρουν το εισιτήριο στην επόμενη φάση των playoffs. Όμως τα νέα δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά για τον σταρ της ομάδας, Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξιό αντίχειρα

Η Φιλαδέλφεια βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα, ενόψει και του Game 4 απέναντι στο Τορόντο και ο Τζοέλ θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος στης ζημιάς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ESPN. O παίκτης προπονείται κανονικά, αλλά το θέμα στον δεξί αντίχειρα είναι ύπουλο.

O παίκτης έχει αποφασίσει να παίζει παρά τον τραυματισμό του, αφού ακόμα αντέχει τον πόνο και έχει και τη σύμφωνη γνώμη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας. O Jojo είχε χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του στο Game 3 με το μεγάλο του σουτ στην παράταση μέσα στο Τορόντο.

