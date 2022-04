Μέρες του 2017 θυμίζει η διαφωνία ανάμεσα στους Λος Άντζελες Κλίπερς και στον Καουάι Λέοναρντ, αναφορικά με την επιστροφή του τη φετινή σεζόν. Όλα αυτά πριν τον αποκλεισμό των Κλίπερς από τα playoffs.

Το δίλημμα είναι απλό: Ποιος αποφασίζει για την επιστροφή ενός παίκτη από τραυματισμό, ο ίδιος ο παίκτης ή η ομάδα του; Ο Καουάι Λέοναρντ δεν θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν.

Ο αποκλεισμός των Λος Άντζελες Κλίπερς από τα playoffs επέσπευσε το αναμενόμενο γεγονός. Όχι προτού βγει στην επιφάνεια ένα ντεζά-βου. Πίσω στο 2017 ο Λέοναρντ, όταν ήταν ακόμη μέλος των Σαν Αντόνιο Σπερς, είχε μπει σε μία διαμάχη με την ομάδα του Τέξας.

Οι Σπερς του ζητούσαν να αγωνιστεί και αυτός, μέσω του... κύκλου του, δήλωνε ανέτοιμος. Κάτι ανάλογο συνέβη και τώρα. Οι Κλίπερς, δίχως να περιμένουν την οριστική ολοκλήρωση του play-in, συζήτησαν το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην post season.

Μόνο που ο θείος του Καουάι, ο Ντένις Ρόμπερτσον (αδελφός της μητέρας του γκαρντ), διαφώνησε. Όπως είχε κάνει το 2017. Με το αποτέλεσμα να είναι η... άτακτη παραχώρηση του Λέοναρντ στους Ράπτορς, που τον οδήγησε στο δακτυλίδι του πρωταθλητή με τους Καναδούς.

Μόλις έγινε γνωστή η διαφωνία, η ιστορία με τους Σπερς ήρθε ξανά στην επιφάνεια. Και όλοι προσπαθούν να αναζητήσουν ποιος (μπορεί) να έχει δίκιο: Η ομάδα που ζητάει από έναν παίκτη της να επιστρέψει ή ο ίδιος ο παίκτης που θέλει να αισθάνεται στο 100%, προτού πατήσει ξανά στο παρκέ;

Πάντως, η πλευρά του παίκτη έχει ήδη εκφράσει τον προβληματισμό της για τη λανθασμένη πρώτη διάγνωση στον τραυματισμό του στο γόνατο (ρήξη χιαστού).

Πλέον, στην καριέρα του ο Λέοναρντ έχει αγωνιστεί σε 576 αγώνες. Και έχει χάσει 290. Ένας αριθμός που παραπέμπει σε κάτι παραπάνω από το 1/3 των συνολικών αγώνων.

Ο προπονητής του, ο Τάι Λου, πάντως, τον περιμένει για την επόμενη σεζόν. Ο Λέοναρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Κλίπερς μέχρι και τη σεζόν 2024-2025, για την οποία ο παίκτης έχει δικαίωμα ανανέωσης.

Sources: 2x Finals MVP, Kawhi Leonard is unlikely to play in the NBA Playoffs. Kawhi’s camp and the Clippers’ brass are in disagreement as to Leonard’s availability for the playoffs. This has led to growing frustration from both sides. pic.twitter.com/XHeNvIDmiC