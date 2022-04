Ο Πολ Τζορτζ δεν θα παίξει στο ματς για το play-in κόντρα στους Πέλικανς, αφού μπήκε σε πρωτόκολλο κορονοϊού.

Τεράστια απώλεια για τους Κλίπερς. Ο ηγέτης τους, Πολ Τζορτζ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στο ματς του play-in κόντρα στους Πέλικανς, το οποίοι θα κρίνει την πρόκριση στα playoffs.

O PG13 μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού, κάτι που σημαίνει πως χάνει το ματς της σεζόν για την ομάδα του Λος Άντζελες. Μην ξεχνάμε πως και ο έτερος σταρ, Καουάι Λέοναρντ λείπει σε όλη τη σεζόν. Ο Τζορτζ μετρά φέτος 24.3 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ. Τη σεζόν που διανύουμε έχει αγωνιστει μόλις σε 31 ματς.

Οι Κλίπερς στέκονται άτυχοι για άλλη μια φορά σε κομβικό σημείο της σεζόν. Για το ματς κόντρα στη Νέα Ορλεάνη αμφίβολος είναι και ο Λουκ Κενάρντ, κάτι που σημαίνει πως στενεύουν τα περιθώρια για τον Λου.

