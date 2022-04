Ο Πατ Μπέβερλι δεν τη... γλίτωσε για τα όσα είπε μετά την νίκη των Τίμπεργουλβς επί των Κλίπερς.

Την παράσταση έκλεψε ο Πατ Μπέβερλι μετά τη νίκη των Τίμπεργουλβς κόντρα στους Κλίπερς και την πρόκριση στα playoffs του ΝΒΑ.

O... σκύλος της Μινεσότα ξέσπασε μετά το τέλος του αγώνα, λέγοντας για τους παίκτες της πρώην ομάδας του που απέκλεισε: «Τους είπα να πάρουν τον κ@@ο του και να πάνε σπίτι τους. Θα είναι μεγάλη η πτήση για το Λος Άντζελες. Να πάρουν τον κ@@ο τους και να επιστρέψουν σπίτι». Φυσικά δεν έλειψαν και τα σχόλια στα social media του.

To NBA δεν έμεινε αμέτοχο στη συμπεριφορά του Πατ και έλαβε μέτρα. Του επέβαλε πρόστιμο 30.000 δολαρίων, προσπαθώντας να τον... κρατήσει ήρεμο ενόψει της συνέχειας των playoffs. Οι... λύκοι κοντράρονται με τους Γκρίζλις για τον πρώτο γύρο στη Δύση.

"Take they a** home. Long flight to LA. Take ya'll a** home." What Patrick Beverley (who was enjoying a Bud Light) told his old Clippers teammates after winning the NBA Play-In

“I told you we’re going to the Playoffs…no one believed me. Weak a** Clippers beat their mother****ing a**”



Patrick Beverley in the locker room with KAT/Anthony Edwards after Clips vs. Timberwolves



(via @patbev21/IG) pic.twitter.com/PHzKd0i6y6