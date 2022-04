Ρεσιτάλ και... κλάμα Μπέβερλι για την πρόκριση: «Να πάρουν τους κ@@ους τους πίσω στο Λος Άντζελες» (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έκλεψε την παράταση στη Μινεσότα μετά τη νίκη των Τίμπεργουλβς κόντρα στους Κλίπερς και τη πρόκριση στα Playoffs του ΝΒΑ.

Η ομάδα της Μινεσότα έφτασε σε μια μεγάλη νίκη κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς στο πρώτο ματς του Play In Tournament και πήρε το εισιτήριο για την postseason, εκεί που θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τους Μέμφις Γκρίζλις.

Εκείνος που... ξέσπασε μετά το τέλος του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έκλεψε την παράσταση με τα όσα έκανε και τα όσα είπε! Αρχικά ξέσπασε σε λυγμούς βγάζοντας την ένταση του αγώνα και της πρόκρισης ενώ στη συνέχεια το πανηγύρισε με την ψυχή του στα αποδυτήρια.

TWOLVES WIN THE PLAY-IN



PAT BEV'S REACTION TO BEATING HIS FORMER TEAM 🤣🔥 pic.twitter.com/s55sYTcJLL — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2022

Pat Bev was in tears after beating his old team for a spot in the NBA playoffs.



(via @Timberwolves) pic.twitter.com/7WpEIyi6Nz — SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2022

Pat Bev overcome with emotion, let’s it all pour out after beating the Clips https://t.co/sFDKofbGry pic.twitter.com/n9qCotB5yw — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) April 13, 2022

Αν και μέχρι το καλοκαίρι του 2021 αποτελούσε μέλος των Λος Άντζελες Κλίπερς για τέσσερα χρόνια, ο δυναμικός γκαρντ (σ.σ. ο οποίος είχε φορέσει στο ξεκίνημα της καριέρας του και τη φανέλα του Ολυμπιακού) έδωσε ρεσιτάλ στα αποδυτήρια φωνάζοντας ότι «σας το είπα! Θα πάμε στα Playoffs. Κανείς δεν με πίστεψε...» ενώ ακολούθησαν και πολλά «μπιπ» αναφορικά με τη νίκη της ομάδας του απέναντι στους Κλίπερς.

Όταν ρωτήθηκε για τα όσα είπε στους πρώην συμπαίκτες του, ήταν... ξεκαρδιστικός: «Τους είπα να πάρουν τον κ@@ο του και να πάνε σπίτι τους. Θα είναι μεγάλη η πτήση για το Λος Άντζελες. Να πάρουν τον κ@@ο τους και να επιστρέψουν σπίτι».

“I told you we’re going to the Playoffs…no one believed me. Weak a** Clippers beat their mother****ing a**”



Patrick Beverley in the locker room with KAT/Anthony Edwards after Clips vs. Timberwolves



(via @patbev21/IG) pic.twitter.com/PHzKd0i6y6 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 13, 2022