Λεμπρόν: «Θα ήταν περίεργο να βγω πρώτος σκόρερ και οι Λέικερς να είναι εκτός playoffs»

Όπως φαίνεται ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε τους... δικούς του λόγους που έμεινε εκτός από τα τελευταία ματς των Λέικερς με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην φετινή regular season του ΝΒΑ.

Από τη μία είχε τον τραυματισμό στον αστράγαλο λίγο πριν από το τέλος της regular season, ο οποίος έδωσε και τη... χαριστική βολή στους Λέικερς όσον αφορά τη διεκδίκηση του Play In.

Από την άλλη, και ενώ ήταν σε θέση να αγωνιστεί, προτίμησε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Έτσι δεν μπόρεσε να μπει στη διεκδίκηση για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο ΝΒΑ καθώς δεν θα «έπιανε» το μίνιμουμ των 58 (υποχρεωτικών) αγώνων στην regular season. Εκτός του ότι ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του, είχε και... ηθικό λόγο να μείνει εκτός.

«Θα ήταν το πιο περίεργο πράγμα να πήγαινα για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του ΝΒΑ ενώ οι Λέικερς θα έμεναν εκτός playoffs» ήταν η χαρακτηριστική εξήγηση του «βασιλιά» του ΝΒΑ. Φέτος αγωνίστηκε τελικά σε 56 παιχνίδια των Λέικερς έχοντας κατά μέσο όρο 30,3 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ. Ο Τζοέλ Εμπίντ ο οποίος κατέκτησε τελικά τον εν λόγω τίτλου μέτρησε από τη πλευρά του 30,6 πόντους, αφήνοντας στην 2η θέση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 29,9 πόντους.

LeBron says he was never going to chase the scoring title after the Lakers were eliminated, says that's "so beneath me," especially considering his ankle injury.



"Going after the scoring title when you're not making the postseason is the most wackest thing ever."