Ο Τρέι Γιανγκ τελείωσε τη σεζόν πρώτος σε συνολικούς πόντους και ασίστ, γράφοντας ιστορία.

Οι Χοκς κατάφεραν να μπουν στο play-in τουρνουά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Χόρνετς. Τα... γεράκια οφείλουν σε μεγάλο βαθμό την παρουσία τους στο τουρνουά στον ηγέτη τους, Τρέι Γιανγκ που έκανε μια απίθανη σεζόν στον εκτελεστικό και δημιουργικό τομέα.

Ο σταρ της Ατλάντα ήταν κορυφαίος σε συνολικούς πόντους σε όλη τη λίγκα με 2.155, ενώ πρώτος ήταν και σε ασίστ με 737. Ένας παίκτης-ορχήστρα που συνεχώς βελτιώνεται. Ο 23χρονος γκαρντ κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης που το καταφέρνει αυτό μετά τη σεζόν 1972-73 και τον Νέιτ Άρτσιμπαλντ. Ο Γιανγκ τελείωσε τη regular season με 28.4 πόντους, 9.7 ασίστ, 3.7 ριμπάουντ και 46% εντός πεδιάς, ενώ ο Άρτιμπαλντ μέτρησε 34 πόντους, 11.4 ασίστ, 2.8 ριμπάουντ και 49% εντός πεδιάς.

Την περσινή σεζόν είχε οδηγήσει τα... γεράκια μέχρι τους τελικούς της Ανατολής, εκεί όπου έμειναν εκτός από τους μετέπειτα πρωταθλητές Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Φέτος η ομάδα του χρειάζεται σίγουρα δύο νίκες στο play-in τουρνουά (την πρώτη με Χόρνετς και την δεύτερη απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Νετς-Καβς) για να τσεκάρει το εισιτήριο της για τα playoffs.

