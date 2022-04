Στους Τίμπεργουλβς ο Μονρό έως το τέλος της σεζόν

Ο Γκρεγκ Μονρό ολοκλήρωσε το 10ήμερο συμβόλαιο με τους Τζαζ και θα κλείσει τη σεζόν στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο άλλοτε παίκτης της Μπάγερν Μονάχου και της Χίμκι επέστρεψε στο ΝΒΑ τη φετινή σεζόν βρίσκοντας 10ημερο συμβόλαιο σε Μινεσότα, Ουάσινγκτον, Μιλγουόκι και Γιούτα.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Μονρό γύρισε και πάλι στη Μινεάπολις για λογαριασμό των Τίμπεργουλβς, με τους οποίους και θα κλείσει τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ.

Φέτος έχει αγωνιστεί συνολικά σε 13 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 5,2 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

