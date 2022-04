Ο Τρέι Γιανγκ έκλεψε την παράσταση στο ματς των Χοκς με τους Πίστονς.

Είναι ωραίος τύπος ο Τρέι Γιανγκ και ποτέ δεν χάνει την ευκαιρία να διασκεδάζει το κοινό των Χοκς. Ο σταρ της Ατλάντα κέρδισε φάουλ από τον Ις Σμιθ και έμεινε στο έδαφος, πανηγυρίζοντας με μερικά push-ups, με τους φιλάθλους των... γερακιών να τον αποθεώνουν.

Απολαύστε τη κίνηση του Γιανγκ

Crowd hyped Trae up after hitting a few push-ups 😅 pic.twitter.com/pSxkhCgQDe