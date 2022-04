O Μπεν Σίμονς δεν προλαβαίνει το play-in τουρνουά.

Χωρίς τον Αυστραλό θα παίξουν στο play-in τουρνουά οι Νετς. Ο Στιβ Νας ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως ο Μπεν Σίμονς δεν θα προλάβει το play-in τουρνουά που θα κρίνει την πρόκριση στα playoffs.

To Μπρούκλιν μετρά 40 νίκες και 38 ήττες και είναι στην δέκατη θέση της Ανατολής, ενώ ακριβώς το ίδιο ρεκόρ έχουν οι Χόρνετς. Στην όγδοη θέση με ρεκόρ 41-37 βρίσκονται οι Χοκς. Ο Σίμονς ακόμα δεν έχει πατήσει παρκέ μέσα στη σεζόν, αφού ούτε στους Σίξερς έπαιζε με το γνωστό... σίριαλ που τραβούσε για αρκετούς μήνες.

Μένει να δούμε αν θα επιστρέψει κάποια στιγμή μέσα στα playoffs, αν φυσικά οι Νετς καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο μέσω του play-in.

Nets coach Steve Nash tells reporters today that Ben Simmons will not make his Brooklyn debut in time for the play-in tournament. https://t.co/c1WjPMddAL