Οι Νετς ηττήθηκαν από την Ατλάντα, αλλά ο Ντουράντ κατάφερε να πετύχει ρεκόρ καριέρας με τους 55 που είχε.

Μπορεί η 55άρα του φοβερού Κέβιν Ντουράντ να μην συνδυάστηκε με νίκη, ωστόσο ο σταρ των Νετς έζησε ένα ξεχωριστό βράδυ κόντρα στους Χοκς. Αρχικά οι 55 πόντοι αποτελούν ρεκόρ καριέρας, όπως και τα 8 τρίποντα που πέτυχε.

Eπιπλέον Ντουράντ και Ίρβινγκ έχουν παρέα 7 ματς με 40+ πόντους για το Μπρούκλιν, όσα όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα των Νετς.

Τέλος μιλάμε για την τρίτη 50άρα του Ντουράντ μέσα στη σεζόν και έτσι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για τις 50άρες παίκτη 33 ετών και πάνω σε μια αγωνιστική περίοδο. Πίσω του οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν, Μπερνάρντ Κινγκ και Ρικ Μπάρι. Δεν αστειεύεται φέτος ο ηγέτης του Μπρούκλιν που ετοιμάζεται για το play-in τουρνουά που θα κρίνει και τη συνέχεια της σεζόν για την ομάδα του.

Kevin Durant set a new career high tonight with 55 points, including a career-high 8 made threes.



Durant (3) and Kyrie Irving (4) now have seven 50-point games for the Nets, as many as every other player in Nets NBA franchise history combined. pic.twitter.com/xT4ZlvF6Ue