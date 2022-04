ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Τέλος η σεζόν, τα λέμε το φθινόπωρο»!

Οι Λέικερς διεκδικούν την παρουσία τους στο play-in tournament με φόντο τη συμμετοχή στα playoffs και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... πάγωσε άπαντες εξηγώντας πως η σεζόν για τον ίδιο τελείωσε. Τουλάχιστον όσους δεν κατάλαβαν το πρωταπριλιάτικο ψέμα του King.

Οι Λέικερς φιγουράρουν στην 11η θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 31-45, έχοντας το ίδιο ρεκόρ με τους Σπερς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη 10η θέση και είναι εντός play-in tournament.

Οι Καλιφορνέζοι θα παίξουν τα ρέστα τους στα τελευταία έξι ματς της regular season και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποκάλυψε ότι η σεζόν για τον ίδιο τελείωσε!

«Επίσημα η σεζόν τελείωσε. Τα λέμε το φθινόπωρο» εξήγησε ο King σε... πρωταπριλιάτικο mood.

I’m out for the season officially. 🤦🏾‍♂️. See y’all in the fall. 👑✌🏾