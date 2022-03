O Έβαν Μόμπλεϊ θα χάσει τα τρία επόμενα ματς των Καβς εξαιτίας προβλήματος στον αστράγαλο.

Οι Καβς πέτυχαν... διαμάντι φέτος με την επιλογή του Έβαν Μόμπλεϊ, με τον ταλαντούχο ψηλό να αποτελεί φαβορί για το βραβείο του rookie της σεζόν. Ο 20χρονος σέντερ θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τα επόμενα τρία παιχνίδια του Κλίβελαντ λόγω του τραυματισμού του στον αριστερό αστράγαλο. Έτσι δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του κόντρα στους Μάβερικς, τους Χοκς και τους Νικς.

Φέτος μετρά 14.9 πόντους, 8.3 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1.6 μπλοκ, συνεισφέροντας και στις δύο πλευρές του παρκέ σε μια νεανική ομάδα που παλεύει να μπει απευθείας στα playoffs και να γλιτώσει το... ρίσκο του play in τουρνουά. Από τους πιο έτοιμους rookies του ΝΒΑ και ένας εξαιρετικός αμυντικός που ελέγχει εξαιρετικά την... κυκλοφορία στη ρακέτα των ιπποτών.

Cleveland's Evan Mobley will be out the next three games rehabbing his sprained left ankle, Cavs say.