Δειλά χαμόγελα φέρνει στους Σέλτικς η τελευταία ενημέρωση για τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο, αλλά αναμένεται να επιστρέψει σε 4 με 6 εβδομάδες.

Η δυνατή πορεία των Σέλτικς το νέο έτος, που τους έφερε ακόμη και στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας φάνηκε να... κλονίζεται όταν ο βασικός σέντερ της ομάδας, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, τραυματίστηκε στο παιχνίδι κόντρα στους Τίμπεργουλβς και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου.

Αρχικά, υπήρξε φόβος πως ο συγκεκριμένος τραυματισμός θα μπορούσε να «τελειώσει» την σεζόν για τον Ουίλιαμς, ωστόσο οι νέες πληροφορίες με το πέρας της επέμβασης φέρνουν συγκρατημένα χαμόγελα στους Κέλτες.

Σύμφωνα με τα όσα φέρνει στο φως ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, η αποθεραπεία του Ουίλιαμς ενδέχεται να κρατήσει για 4 με εβδομάδες και ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για την δεύτερη φάση των playoffs της Ανατολής. Η συμβολή του, άλλωστε, στο πλάνο των Σέλτικς ήταν σπουδαία, με το αμυντικό κομμάτι να είναι...το φόρτε του!

ESPN Sources: After undergoing surgery for a torn meniscus in his left knee this morning, Boston Celtics C Robert Williams is expected to return within 4-to-6 weeks – a timetable that could land him back in the lineup as soon as the second-round of Eastern Conference playoffs.