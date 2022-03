Oι Γκρίζλις έχουν σκαρφαλώσει στην δεύτερη θέση της Δύσης και το πόσο καλή ομάδα είναι, φαίνεται στο 18-2 που μετράνε χωρίς τον ηγέτη Τζα Μοράντ.

Στο ξεκίνημα της σεζόν αν έλεγες σε κάποιον λάτρη του ΝΒΑ πως οι Γκρίζλις θα βρισκόντουσαν στη δεύτερη θέση της Δύσης θα γελούσε. Κι όμως το Μέμφις πραγματοποιεί εκπληκτική σεζόν και έχει καταφέρει να ανταπεκέλθει σε όλες τις δυσκολίες που συνάντησε. Και πρέπει να του... βγάλουμε το καπέλο γιατί ήταν πολλές. Ειδικά με την απουσία του Τζα Μοράντ από τα ματς.

Συνολικά ο σταρ των αρκούδων έχει λείψει φέτος σε 20 ματς και πολλοί θα περίμεναν πως η ομάδα του θα... διαλυόταν και θα μετρούσε ήττες με το τεράστιο κενό. Κι όμως η δουλειά που κάνει ο Τέιλορ Τζένκινς βγαίνει στο γήπεδο, όπου οι Γκρίζλις έχουν 18 νίκες και 2 ήττες χωρίς τον Τζα στο παρκέ. Με άλλα λόγια έχουν μάθει να νικούν και χωρίς αυτόν. Δεν υπάρχει ομάδα στο ΝΒΑ που να έχει τότο καλό ρεκόρ χωρίς τον σταρ της.

Και αυτή είναι μια παράμετρος που χρειάζεται να σκεφτούν όποια ομάδα τους αντιμετωπίσει στα playoffs. Μπορεί το όνομα των Μέμφις να μην τρομάζει, αλλά οι φετινοί Γκριζλις είναι εντελώς άλλη κατάσταση και έχουν δημιουργηθεί για να φτάσουν ψηλά. Νίκησαν εύκολα και το Γκόλντεν Στέιτ με το εντυπωσιακό 123-95. Εκτός του Μοράντ, εξαιρετική παρουσία έχουν φέτος οι κύριοι Ντέσμοντ Μπέιν, Τζάρεν Τζάκσον, Ντίλον Μπρουκς, ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά των Μπράντον Κλαρκ, Μέλτον και Στίβεν Άνταμς. Μάλιστα ο Νεοζηλανδός και η δουλειά δεν αποτυπώνονται στην στατιστική.

GRIZZLIES WIN & ARE NOW 18-2 WITHOUT JA MORANT! 😳



Memphis beat Golden State, 123-95!



Bane, Brooks, & Melton all had 21+ PTS! 💪 pic.twitter.com/koQydnsnrR