Ο Τζέισον Τέιτουμ των Μπόστον Σέλτικς και ο Ντέβιν Μπούκερ των Φοίνιξ Σανς είναι οι παίκτες της εβδομάδας.

Οι παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ ανήκουν στις δύο κορυφαίες ομάδες των δύο περιφερειών, τους Μπόστον Σέλτικς και τους Φοίνιξ Σανς.

Την τιμητική διάκριση κέρδισαν οι Τζέισον Τέιτουμ και Ντέβιν Μπούκερ. Ο φόργουορντ των Σέλτικς οδήγησε την ομάδα του σε ρεκόρ 3-0, έχοντας 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Τέιτουμ πήρε το βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα και για τρίτη φορά τον Μάρτιο.

Ο Μπούκερ, με τους Σανς να έχουν το ίδιο ρεκόρ (3-0), είχε 37.3 πόντους, 6.3 ασίστ, ενώ σούταρε με 58.1%.

