Μετά το γήπεδο με τη μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια, αποτελεί γεγονός και ένα ακόμη στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας!

Όπως αποκάλυψε η FIBA μέσω των social media στην Αμπούτζα φτιάχτηκε γήπεδο μπάσκετ το οποίο έχει τη μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Αφρικανός καλλιτέχνης Μπαμπαόλα Ολουβαφέμι είναι εκείνος που σχεδίασε το πρόσωπο του Έλληνα σούπερ σταρ στο ολοκαίνουργιο γήπεδο στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας.

African artist Babalola Oluwafemi renovated a whole basketball court in Abuja/Nigeria, dedicating it to Giannis 💚 pic.twitter.com/oHHy4NnmkE