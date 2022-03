Ο Άντονι Ντέιβις ετοιμάζεται να επιστρέψει στους Λος Άντζελες Λέικερς, την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Ο Άντονι Ντέιβις αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τους Λος Άντζελες Λέικερς στις 16 Φεβρουαρίου. Σε μία σεζόν, στην οποία έχει ταλαιπωρηθεί από πολλούς και διάφορους τραυματισμούς.

Ο πιο πρόσφατος, μαζί με τους υπόλοιπους, του έχει επιτρέψει να αγωνιστεί σε μόλις 37 αγώνες τη φετινή σεζόν (μετρώντας 23.1 πόντους, 9.7 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ, 2.3 μπλοκ και 1.2 κλεψίματα ανά παιχνίδι), ενώ δίχως τον Ντέιβις στο σχήμα τους οι Λέικερς μετρούν 14 νίκες και 22 ήττες.

Πλέον, ο Ντέιβις είναι στο δρόμο για μία ακόμη επιστροφή και αν συνεχιστεί ο καλός ρυθμός της αποθεραπείας του, αναμένεται να αγωνιστεί την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, με την κανονική περίοδο του ΝΒΑ να ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου.

Ουσιαστικά, ο Ντέιβις, αν ισχύσει το χρονοδιάγραμμα, θα αγωνιστεί σε 2-3 ματς της κανονικής περιόδου, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για το play-in tournament.

Anthony Davis could be suiting up for Lakers games by the 1st week of April



