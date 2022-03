Το «τρολάρισμα» του Λεμπρόν βλέποντας κάποιον ντυμένο... Τζόρνταν: «Δεν θα αναμετρηθούμε απόψε» (vid)

Ένα ξεχωριστό περιστατικό έλαβε χώρα έξω από την «crypto.com Arena» του Λος Άντζελες, καθώς ένας έμοιαζε εμφανισιακά με τον Τζόρνταν φορώντας την περιβολή των Μπουλς, με τον Λεμπρόν να κάνει χιούμορ παίρνοντας... θέση για το γνωστό και μη εξαιρετέο debate.

Πόσες και πόσες φορές δεν έχει πέσει στο τραπέζι το εξής ερώτημα: «Ποιος είναι ο G.O.A.T.; Τζόρνταν ή Λεμπρόν; Ποιος θα κέρδιζε σε ένα... μονό μεταξύ τους;»

Για... λίγο χάθηκε η ευκαιρία να απαντηθεί το δεύτερο ερώτημα λόγω... τραυματισμού του Λεμπρόν Τζέιμς! Τουλάχιστον αυτό ισχυρίστηκε ο ίδιος θέλοντας φυσικά να αστειευτεί όταν είδε έναν να μοιάζει με τον «Air» και να... περιμένει έξω από το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερς μετά το τέλος του αγώνα με τους Φιλαντέλφεια 76ers!

Την «φιτιλιά» την άναψε η δημοσιογράφος Κάσιντι Χούμπαρθ του ESPN που δημοσίευσε το εν λόγω βίντεο στο twitter γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο MJ περιμένει τον Λεμπρόν προκειμένου να τελειώσει μία και καλή το debate μεταξύ τους».

Ο Λεμπρόν, ο οποίος δεν έπαιξε κόντρα στους Σίξερς λόγω του προβλήματος στο γόνατο, έσπευσε να απαντήσει με χιούμορ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όπως φαίνεται και οι δύο είχαμε ρεπό απόψε. Οπότε θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή παιδιά» προσθέτοντας πολλά emojis να κλαίνε από τα γέλια!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣!! Well we both had the night off tonight so going to have to happen another night folks.