Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν λυπήθηκε τον πρώην συμπαίκτη του στους Καβς, Κέβιν Λοβ.

Πέρασαν ωραία χρόνια στους Καβς παρέα και κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 2016. Όμως ο ΛεΜπρόν δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ο Βασιλιάς πήγε στο Κλίβελαντ και έκανε πόστερ τον Κέβιν Λοβ σε μια απίθανη φάση που σήκωσε όλο το γήπεδο στο πόδι στη νίκη των Λέικερς.

Απολαύστε την... πτήση του ΛεΜπρόν

