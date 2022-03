Ο Γιουσούφ Νούρκιτς αντέδρασε υπερβολικά απέναντι σε έναν οπαδό των Πέισερς την ώρα που αποχωρούσε στα αποδυτήρια αφού άρπαξε το κινητό του και το πέταξε μακριά.

Οι αδιάφοροι Πέισερς ισοπέδωσαν τους Μπλέιζερς στην Ιντιάνα με 129-98 και πλέον το Πόρτλαντ βρίσκεται τρεις νίκες μακριά από τη 10η θέση, την τελευταία για το play-in tournament.

Από την πλευρά του ο Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης από τον περασμένο μήνα λόγω προβλήματος στο πέλμα αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο όταν ένας οπαδός των Πέισερς τον πλησίασε με ένα κινητό στο χέρι και του είπε κάτι που όμως δεν ακούστηκε.

Ο Βόσνιος σέντερ των Μπλέιζερς τον αγριοκοίταξε, άρπαξε το κινητό του και το πέταξε μακριά πριν πάει στα αποδυτήρια.

Jusuf Nurkic was NOT happy with what this fan said/did, got in his face, and tossed his phone 😳pic.twitter.com/yboKUzVcL1