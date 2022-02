Εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα θα παραμείνει ο Γιουσούφ Νούρκιτς.

Τα προβλήματα δεν σταματούν για τους Μπλέιζερς. Ο Γιουσούφ Νούρκιτς θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα λόγω προβλήματος στο αριστερό πόδι.

Το Πόρτλαντ δεν θα έχει και τον Ντέιμιαν Λίλαρντ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ η ομάδα βρίσκεται σε καθεστώς rebuild, αφού έδωσε ΜακΚόλουμ, Πάουελ και Κόβινγκτον.

Όπως όλα δείχνουν οι Μπλέιζερς θα χάσουν και το τρένο για το play in τουρνουά, κοιτάζοντας ήδη στη νέα σεζόν. Πλέον η ποιότητα στο «5» πέφτει πολύ, αφού η ομάδα ξεμένει με Ουότφορντ και Γιούμπανκς. To Πόρτλαντ πιστεύει πολύ στον Σάιμονς και θα προσπαθήσει να τον εξελίξει κι άλλο, με τον ταλαντούχο περιφερειακό να κάνει μεγάλα ματς το τελευταίο διάστημα.

