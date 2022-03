Ο Καρλ Άντονι Τάουνς τα έβαλε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και... έζησε για να διηγηθεί την ιστορία. Ή έστω να παραδεχτεί ότι «αντιμίλησε» στον «Βασιλιά».

«Είσαι μία κ@ργι@λ@» ή περίπου κάτι τέτοιο, αφού ο Καρλ Άντονι Τάουνς χρησιμοποίησε λέξεις που δεν χρειάζονται μετάφραση. Στη νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε ένα φάουλ στον Καρλ Άντονι Τάουνς.

Και ο σέντερ της Μινεσότα ενώ προχωρούσε προς τους συμπαίκτες του αποκάλεσε «κ@ργι@λα» τον Τζέιμς!

Μερικές ημέρες αργότερα, ο Τάουνς - σε ένα live που έκανε στα social media - ρωτήθηκε για το γεγονός. Το παραδέχτηκε, χωρίς να προσθέτει κάτι άλλο, αλλά εξήγησε ότι ο κόσμος στις κερκίδες «έλεγε μ@λ@κι@ς και εγώ το χειρίστηκα». Προτού αποφανθεί ότι «αφού θέλει να μιλάμε, θα μιλάμε».

Δείτε τα βίντεο:

KAT doubled downed on what he said about LeBron too lmaoooo https://t.co/yNeTiLHTBf pic.twitter.com/ugmOFSBEss