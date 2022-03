Σαν σήμερα πριν, στις 18 Μάρτη του 1995, ο Μάικλ Τζόρνταν με μια χαρακτηριστική φράση προειδοποίησε το ΝΒΑ ότι επιστρέφει.

Δεν γινόταν να λείπει για πολύ καιρό από το ΝΒΑ ο GOAT. Σαν σήμερα στις 18 Μαρτίου του 1995, ο Μάικλ Τζόρνταν σκόρπισε πάλι τον φόβο στους αντιπάλους του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Μέσω του ατζέντη του Ντέιβιντ Φοκ, έκανε γνωστό σε όλους ότι επιστρέφει στην δράση έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια εκτός δράσης και η είδηση συγκλόνισε τον πλανήτη.

Δύο λέξεις ήταν αρκετές έφταναν για να καταλάβουν όλοι πως ο σταρ των Μπουλς επιστρέφει για να το πιάσει από εκεί που το άφησε.

Ο Τζόρνταν είπε... I' m back και γνώριζαν πολύ καλά τι θα ακολουθήσει. Ο Μάικλ επέστρεψε αυτή τη φορά με το Νο. 45 και όχι με το αγαπημένο του No.23.

Το πρώτο του παιχνίδι έγινε μια ημέρα μετά και αντίπαλος ήταν οι Πέισερς. Στο πρώτο του ματς μετά την επιστροφή του είχε 19 πόντους με 7/28 και οι ταύροι ηττήθηκαν από την Ιντιάνα στην παράταση. Ο Μάικλ πείσμωσε και στη συνέχεια οδήγησε την ομάδα του σε ρεκόρ 13-3, επιτρέποντας της να μπει στα playoffs και να φτάσει μέχρι τους ημιτελικούς Ανατολής εκεί όπου αποκλείστηκε από τους Μάτζικ με 4-2 (στο 3ο ματς της σειράς επέστρεψε και στο Νο.23, το οποίο είχε αποσυρθεί όταν ανακοίνωσε την αποχώρηση του) και οι Ρόκετς του Ολάζουον κατάφεραν αν πανηγυρίσουν δεύτερο σερί τίτλο.

Όμως τα επόμενα χρόνια ο Τζόρνταν θα επέστρεφε στον θρόνο του με εκκωφαντικό τρόπο. Ο Μάικλ πήρε από το χεράκι τους Μπουλς και τους οδήγησε σε τρία σερί πρωταθλήματα από το 1996 μέχρι και το 1998, φτάνοντας σε δεύτερο three-peat στην σπουδαία καριέρα του. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των 90s και αν δεν σταματούσε για λίγο, τώρα ίσως να είχε ακόμα δύο πρωταθλήματα στην πλούσια συλλογή του.

