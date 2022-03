«Μάτζικ» Τζόνσον: «Εξωπραγματικός ο Ίρβινγκ, να σταματήσει η απαγόρευση και να τον δούμε σε όλα τα ματς των playoffs»

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον αποθέωσε τον Καϊρί Ίρβινγκ και έστειλε το δικό του μήνυμα στη Νέα Υόρκη όσον αφορά το «απαγορευτικό» στο να αγωνίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια των Νετς.

Θέμα σχολιασμού και θαυμασμού έγινε η τρομερή εμφάνιση του Καϊρί Ίρβινγκ στη νίκη των Μπρούκλιν Νετς επί των Ορλάντο Μάτζικ εκτός έδρας.

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον ήταν ένας από εκείνος που υποκλίθηκαν στον σούπερ σταρ των Νετς, στέλνοντας και ένα μήνυμα στη Νέα Υόρκη ώστε να του επιτραπεί να αγωνίζεται και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας του.

«Ο Καϊρί Ίρβινγκ πρόσφερε ένα εκθαμβωτικό σόου κόντρα στο Ορλάντο σκοράροντας 60 πόντους! Ελπίζω η εντολή του εμβολίου να τελειώσει στη Νέα Υόρκη εγκαίρως ενόψει των playoffs, ώστε να μπορούμε να τον παρακολουθούμε να παίζει σε κάθε παιχνίδι. Είναι εξωπραγματικός!!» ανέφερε ο θρύλος του ΝΒΑ.

