Ο Μπρουκ Λόπεζ θα είναι και πάλι διαθέσιμος για τους Μιλγουόκι Μπακς, για πρώτη φορά μετά τη φετινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Επιστρέφει και ο Τζορτζ Χιλ.

Ο Μπρουκ Λόπεζ θα πατήσει ξανά παρκέ. Ο σέντερ των Μιλγουόκι Μπακς επιστρέφει στην αναμέτρηση απέναντι στους Τζαζ, στη Γιούτα (ξημερώματα 15/3, 04:00) για πρώτη φορά μετά το βράδυ που οι πρωταθλητές παρέλαβαν τα δακτυλίδια τους (19/10)!

Ο Λόπεζ υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση στις 2 Δεκεμβρίου και έμεινε συνολικά εκτός για σχεδόν έξι μήνες.

Μαζί του θα είναι ξανά διαθέσιμος και ο Τζορτζ Χιλ, ο οποίος έχασε τα προηγούμενα 16 ματς λόγω ενοχλήσεων στον αυχένα. Τη φετινή σεζόν ο Χιλ (σε 41 ματς) μετράει 7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.5 ασιστ.

Την ίδια στιγμή, οι Μπακς μπορεί να έχουν δύο επιστροφές, καταγράφουν και μία απουσία, αφού επιβεβαιώθηκε η ζημιά στον ΝτεΆντρε Μπέμπρι (ρήξη χιαστού), ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

