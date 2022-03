Πλήγμα στους Μπακς, αφού ο ΝτιΆντρε Μπέμπρι χάνει όλη τη σεζόν.

Δυσάρεστα τα νέα για την ομάδα των Μπακς. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο ΝτιΆντρε Μπέμπρι θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αφού ταλαιπωρείται από σοβαρό πρόβλημα στο δεξί γόνατο.

Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία μετά την ήττα από τους Ουόριορς, τα ξημερώματα της Κυριακής, όπου στάθηκε άτυχος.

Mε τα ελάφια αγωνίστηκε σε 8 ματς με μεσο όρο 0.8 πόντους και 1.4 ριμπάουντ. Ο παίκτης πρόσφερε στο «2» και σαν small forward και τώρα οι Μπακς θα έχουν τους Άλεν και Μάθιους σαν σούτινγκ γκαρντ και τους Μίντλετον και Άλεν σαν small forward.

Milwaukee Bucks G/F DeAndre Bembry is feared to have suffered a season-ending right knee injury, sources tell ESPN. He’s getting an MRI today after leaving loss to Golden State on Saturday night needing help off the floor.