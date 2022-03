Ο Μπίσμαρκ Μπιγιόμπο εξακολουθεί να παρέχει την δική του βοήθεια όσον αφορά την κοινωνική δράση και αυτή τη φορά αποφάσισε να προσφέρει στο Κονγκό ως δωρεά ολόκληρο τον μισθό της σεζόν 2021/22 προκειμένου να χτιστεί νοσοκομείο. Μία κίνηση για τον αδικοχαμένο πατέρα του.

Ο σέντερ των Φοίνιξ Σανς είναι γνωστός για το κοινωνικό του έργο και συχνά το όνομά του έχει συνδεθεί με μεγάλες δωρεές σε περιοχές και ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Τον περασμένο Αύγουστο, ο Μπιγιόμπο έγινε μέρος εκείνων που ο κορονοϊός τους στέρησε ένα απο τα αγαπημένα του πρόσωπα, χάνοντας τον πατέρα του από επιπλοκές.

Προκειμένου, λοιπόν, να τιμήσει την μνήμη του και με στόχο να προσφέρει στην πατρίδα του, το Κονγκό, ο Μπιγιόμπο αποφάσισε να παραχωρήσει ολόκληρο τον μισθό που θα λάβει για την σεζόν 2021/22 -που αγγίζει το 1.5 εκατομμύριο- προκειμένου να χτιστεί ένα νοσοκομείο.

Ο έμπειρος σέντερ φροντίζει να «σημαδέψει» την επιστροφή του στο ΝΒΑ περνώντας το δικό του μήνυμα μέσω της δράσης που δεν έπαψε ποτέ να τον ενδιαφέρει.

BREAKING: In honor of his late father, Bismack Biyombo has decided to donate his entire 2021-2022 NBA salary towards building a hospital in his homeland of the Democratic Republic of the Congo.



