Γκριν: «Το πλάνο μας ήταν να επιτεθούμε με isolation πάνω στον Καρμέλο»

Ο Τζέιλεν Γκριν στάθηκε στο πλάνο που χάρισε τη νίκη στους Ρόκετς επί των Λέικερς στην παράταση.

Οι Λέικερς έχασαν και από τους Ρόκετς, σε ένα ματς που ο Έρικ Γκόρντον... εξέθεσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με τις κινήσεις του. Το Χιούστον επικράτησε στην παράταση και ο rookie Τζέιλεν Γκριν αποκάλυψε το πλάνο νίκης.

Ποιο ήταν αυτό; Nα... χτυπήσουν τον Καρμέλο. «Το πλάνο μας ήταν να επιτεθούμε πάνω στον Καρμέλο με isolation», ήταν τα λόγια του νέου αστεριού των ρουκετών. Είδαν την αδυναμία του Μέλο στην άμυνα και το εκμεταλλεύτηκε η παρέα του Γκριν και του Γουντ. Οι λιμνάνθρωποι παραπαίουν και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in τουρνουά.

Jalen Green said Houston's gameplan in OT was to attack Melo in isolation. pic.twitter.com/tOdqXz3bOK