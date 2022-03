Ο Ντέβιν Μπούκερ επιστρέφει στη δράση στο ματς των Σανς μέσα στο Μαϊάμι (02:30).

Ευχάριστα νέα για τους Σανς. Ο Ντέβιν Μπούκερ βγήκε από το πρωτόκολλο κορονοϊού και θα επιστρέψει στη δράση στο αποψινό ματς του Φοίνιξ μέσα στο Μαϊάμι. Δηλαδή στη μάχη του πρώτου της Δύσης απέναντι στον πρώτο της Ανατολής.

O σταρ των ήλιων είχε να παίξει από τις 27 Φλεβάρη και την ήττα κόντρα στη Γιούτα. Δεν αγωνίστηκε στις νίκες των Σανς επί των Νικς, των Μπλέιζερς και των Μάτζικ και την ήττα από τους Μπακς.

Τη φετινή σεζόν μετρά 25.6 πόντους, 4.6 ασίστ και 5.2 ριμπάουντ, θέλοντας να κάνει ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι και να πανηγυρίσει τον τίτλο.

After missing four games in COVID-19 protocols, Suns All-Star Devin Booker will return tonight vs. Miami.