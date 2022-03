O Mπεν Σίμονς θα κάτσει στον πάγκο των Νετς στο εκτός έδρας ματς, με την πρώην, Φιλαδέλφεια.

Ο Αυστραλός γκαρντ δεν έχει κάνει το ντεμπούτο του ακόμα με τους Νετς, ωστόσο δεν θα αργήσει αυτή η στιγμή.

Ο Μπεν Σίμονς δεν θα παίξει στο ματς της Πέμπτης του Μπρούκλιν με τους Σίξερς, αλλά αναμένεται να κάνει το ταξίδι για τη Φιλαδέλφεια και να κάτσει στον πάγκο της ομάδας στο Wells Fargo Center.

Από το ξεκίνημα της σεζόν είχε απαιτήσει ανταλλαγή από τους Σίξερς, καταλήγοντας στους Νετς στην trade deadline, με τον Τζέιμς Χάρντεν να κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο. Ο Αυστραλός είχε φέρει αναστάτωση στον οργανισμό της Φιλαδέλφεια σε όλη τη σεζόν και πλέον θα κληθεί να σταθεί απέναντι στο κοινό μιας πόλης που αναμένεται να τον υποδεχθεί... θερμά και όχι για καλό λόγο.

