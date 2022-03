Ο Νίκολα Γιόκιτς πέτυχε 46 πόντους γεμίζοντας κάθε άλλη κατηγορία της στατιστικής του απέναντι στους Πέλικανς και έγραψε ιστορία με ΛεΜπρονική σύμπτωση.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους Νάγκετς και τους Πέλικανς στο Ντένβερ τα είχε όλα... Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν την νίκη με 138-130 έπειτα από τρελό φινάλε και παράταση, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς θύμισε σε όλους γιατί δεν πρέπει να ξεχνούν τον λόγο που βγήκε MVP.

O κάτοχος του τίτλου του πολυτιμότερου παίκτη στο ΝΒΑ σημείωσε 46 πόντους με τους 30 να είναι στην τελευταία περίοδο και την παράταση. Μάζεψε 12 ριμπάουντ και τα συνδύασε με 11 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 μπλοκ σε 43 λεπτά συμμετοχής.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο μοναδικός που έχει περάσει από τα παρκέ της Λίγκας και έχει «γεμίσει» απόλυτα την στατιστική του. Ο μόνος στην ιστορία του ΝΒΑ που κατέγραψε αντίστοιχα νούμερα στο 40/10/10/3/3! Αλλά, είναι και ο δεύτερος παίκτης μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που πέτυχε triple-double με 45 πόντους αλλά και ποσοστό ευστοχίας στο 70%!

Μάλιστα, η εμφάνιση αυτή τον βοήθησε να «κλέψει» και πάλι από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο την πρωτιά όλων των εποχών σε PER (Player Efficiency Rating) -το σύστημα αξιολόγησης που έχει δημιουργηθεί για να κρίνει την απόδοση ενός παίκτη και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει σε ένα ματς.

Guess who’s having the highest single-season PER of all time again.

Η σύμπτωση, ωστόσο, φέρνει τον Γιόκιτς κοντά στον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος επίσης είχε εξωπραγματική εμφάνιση στη νίκη επί των Ουόριορς πρόσφατα.

Ο «Τζόκερ» είναι ο δεύτερος παίκτης που έκανε triple-double με 40(και) πόντους έχοντας και τέσσερα ριμπάουντ. Ο πρώτος; Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2010 με τους Καβαλίερς και μάλιστα όχι μόνο απέναντι στην ομάδα του Γιόκιτς, τους Νάγκετς, αλλά και σε παιχνίδι που επίσης είχε πάει σε παράταση!

Nikola Jokic is the first player to record a 40-point triple-double and 4 blocks in a game since LeBron James in 2010 vs the Nuggets.



LeBron also did this in OT.